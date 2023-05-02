$80.51-1.0588.37-1.83

КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля на поле после гола в ворота «Ростова»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц рассказал, что на заседании будет рассмотрен выход главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на поле после гола в ворота «Ростова» в матче 25-го тура РПЛ (1:1).

КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля на поле после гола в ворота «Ростова»
© РИА Новости

«Спартак» — задержка выхода команды из раздевалки на две минуты перед началом матча. Это нарушение регламента. Выход на поле Владимира Слишковича, Карлоса Морено, Фернандо Переса Лопеса и Гильермо Абаскаля после забитого гола», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Также стало известно, что КДК рассмотрит получение красной карточки главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным по завершению основного времени матча.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий