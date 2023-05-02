КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля на поле после гола в ворота «Ростова»

«Спартак» — задержка выхода команды из раздевалки на две минуты перед началом матча. Это нарушение регламента. Выход на поле Владимира Слишковича, Карлоса Морено, Фернандо Переса Лопеса и Гильермо Абаскаля после забитого гола», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.