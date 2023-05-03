Холанд побил рекорд Коула и Ширера в АПЛ

Эрлинг Холанд установил абсолютный рекорд по голам за сезон в АПЛ
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым мячом в проходящем в эти минуты перенесённом матче 28-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:0, идёт второй тайм). Этот гол стал для норвежца 35-м в текущем сезоне. Таким образом, он побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количестве забитых мячей в одном сезоне.
Холанд побил рекорд Энди Коула, который забил 34 гола в 40 матчах в сезоне 1993/1994, и Алан Ширера, отметившегося 34 забитыми мячами в сезоне 1994/1995. от Норвежец провёл 31 встречу в текущем розыгрыше. «Манчестер Сити» до конца сезона в АПЛ осталось провести ещё пять матчей, помимо игры с «Вест Хэмом».