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RMC Sport: "ПСЖ" отстранил Месси на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию

Французский гранд "ПСЖ" наложил санкции на Лионеля Месси. По сведениям СМИ, руководство "ПСЖ" приняло решение вывести из основного состава на 2 недели 35-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси. Это связано с его несанкционированной поездкой в Саудовскую Аравию.

"ПСЖ" отстранил Месси на две недели
© Rusfootball

Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация, что Лионель Месси, отправившийся в туристическое путешествие в Саудовскую Аравию, сделал это без разрешения "ПСЖ". Это разозлило боссов французского гранда. В этом сезоне Месси сыграл в футболке парижского клуба 37 игр. В них чемпиону мира удалось забить 20 голов. К забитым мячам аргентинец приплюсовал еще 19 ассистов. "ПСЖ" после 33 туров национального первенства располагается на 1-й строчке, опережая "Марсель" на 5 очков. Контракт Месси и ПСЖ завершается этим летом. Многие источники связывают будущее Лионеля с "Барселоной".

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