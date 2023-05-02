В Греции россиянину дали условный срок за оружие на стадионе

Суд в Греции дал условный срок российскому бизнесмену, владельцу греческого футбольного клуба ПАОК Ивану Саввиди "за появление на стадионе с оружием" в марте 2018 года. Об этом сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По его словам, Саввиди был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 3 года Уголовным судом Салоник, состоящим из трех человек, "за пистолет, который был у него при себе, когда он вышел на поле стадиона "Тумба" во время матча [футбольной команды] ПАОК с АЕК в марте 2018 года". Бизнесмена греческого происхождения признали виновным в "намеренном владении предметом, который может причинить телесные повреждения, во время спортивного мероприятия".

Видео дня

"Тем же единогласным решением он был оправдан за незаконный выход на стадион", - отметило агентство, объяснив это тем, что в данном случае это не представляло угрозу игрокам и судьям.

Суд решил не налагать на Ивана Саввиди дополнительное наказание, например, в виде обязательства являться в полицейский участок во время игр клуба ПАОК.

По словам агентства, Саввиди, постоянно проживающий за границей, в суд не явился, его интересы представляли адвокаты.

Инцидент на матче

Инцидент имел место в 2018 году. Матч ПАОК - АЕК, проходивший 11 марта в Салониках, был прерван из-за беспорядков. Президент ПАОК Иван Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОК была кобура с предметом, похожим на пистолет, игроки АЕК отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности. Позднее стало известно, что арбитр принял решение засчитать гол.

Ивану Саввиди тогда был вынесен трехлетний запрет на посещение футбольных матчей "за угрозы судье в игре [ПАОК - АЕК] 25-го тура чемпионата Греции". Помимо запрета посещать матчи, тогда на Саввиди были наложены санкции в виде денежного штрафа в €100 тыс. Также ПАОКу тогда было засчитано техническое поражение со счетом 0:3 в матче с АЕКом.