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ПСЖ отказался продлевать контракт с Месси после демарша

Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) приняло решение не продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает газета L’Equipe. Ранее сообщалось о наказании Месси за его несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию.

"ПСЖ" отказался продлевать контракт с Месси после демарша
© globallookpress.com

По данным СМИ, руководство ПСЖ отстранило Месси на две недели от первой команды в связи с тем, что аргентинец отправился в Эр-Рияд после проигрыша ПСЖ «Лорьяну» в матче 33-го тура чемпионата Франции. После этого тренер ПСЖ Кристоф Гальтье назначил тренировку, однако Месси на нее не явился. Как оказалось, он покинул расположение клуба без разрешения наставника.

По информации издания, такое поведение футболиста стало одной из причин окончательного решения руководства клуба не продлевать контракт. Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижанами истекает по завершении текущего сезона.

Лионель Месси является семикратным обладателем приза «Золотой мяч», в декабре 2022 года в составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира по футболу.

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