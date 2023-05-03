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Сын Промеса занимается в футбольной школе "Спартака"

Президент спартаковской Академии Сергей Родионов раскатал, что сын нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса занимается в партнерской сети школы "Спартака". Его слова передает "Спорт-Экспресс".

Сын Промеса занимается в футбольной школе "Спартака"
© twitter.com/fcsm_official

"Сын Промеса — 2017 года рождения. У нас самые маленькие ученики — 2014 года. Поэтому Квинси принял решение отдать ребенка в школу-партнера, в группу начальной подготовки. У нас существует партнерская сеть "Спартак-Юниор", а также Spartak City Football. Через три года сын Квинси, возможно, пройдет отбор в Академию "Спартака", — сказал Родионов.

31-летний нидерландский атакующий полузащитник в текущем сезоне провел за "Спартак" 30 матчей, в которых отметился 22-мя голами и девятью результативными передачами. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Промеса оценивается в €11 млн.

Ранее бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о значимости Квинси Промеса для своего клуба.

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