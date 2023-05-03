Сын Промеса занимается в футбольной школе "Спартака"

"Сын Промеса — 2017 года рождения. У нас самые маленькие ученики — 2014 года. Поэтому Квинси принял решение отдать ребенка в школу-партнера, в группу начальной подготовки. У нас существует партнерская сеть "Спартак-Юниор", а также Spartak City Football. Через три года сын Квинси, возможно, пройдет отбор в Академию "Спартака", — сказал Родионов.