Сын Промеса занимается в футбольной школе "Спартака"
Президент спартаковской Академии Сергей Родионов раскатал, что сын нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса занимается в партнерской сети школы "Спартака". Его слова передает "Спорт-Экспресс".
"Сын Промеса — 2017 года рождения. У нас самые маленькие ученики — 2014 года. Поэтому Квинси принял решение отдать ребенка в школу-партнера, в группу начальной подготовки. У нас существует партнерская сеть "Спартак-Юниор", а также Spartak City Football. Через три года сын Квинси, возможно, пройдет отбор в Академию "Спартака", — сказал Родионов.
31-летний нидерландский атакующий полузащитник в текущем сезоне провел за "Спартак" 30 матчей, в которых отметился 22-мя голами и девятью результативными передачами. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Промеса оценивается в €11 млн.
Ранее бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о значимости Квинси Промеса для своего клуба.