Сэм Эллардайс возглавил «Лидс Юнайтед» до конца текущего сезона

За свою тренерскую карьеру, длящуюся 29 лет, Эллардайс провёл более 500 матчей в Премьер-лиге и обладает обширными знаниями в борьбе за выживание, сохранив прописку для ряда своих предыдущих клубов», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.