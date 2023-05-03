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Сэм Эллардайс возглавил «Лидс Юнайтед» до конца текущего сезона

«Лидс Юнайтед» объявил об увольнении Хави Грасии и назначении бывшего наставника сборной Англии Сэма Эллардайса на пост главного тренера команды до конца текущего сезона английской Премьер-лиги.

Сэм Эллардайс возглавил «Лидс Юнайтед» до конца текущего сезона
© globallookpress.com

«Мы благодарим Хави Грасию и его команду за их усилия в трудных обстоятельствах. Оставшиеся четыре игры сезона будет курировать опытный главный тренер Сэм Эллардайс.

За свою тренерскую карьеру, длящуюся 29 лет, Эллардайс провёл более 500 матчей в Премьер-лиге и обладает обширными знаниями в борьбе за выживание, сохранив прописку для ряда своих предыдущих клубов», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 30 очков в 34 играх. Команда под руководством Грасии потерпела четыре поражения в последних пяти матчах АПЛ и один раз сыграла вничью.

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