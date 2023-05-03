"Урал" и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Кубка России

Екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА назвали составы на ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток для команд прозвучит в 17.00 по московскому времени.

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Первый матч состоялся в апреле в Москве и завершился вничью — 1:1.

Ранее ветеран ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что хавбек армейского клуба Иван Обляков может претендовать на звание лучшего игрока чемпионата России.