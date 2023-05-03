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"Урал" и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Кубка России

Екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА назвали составы на ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток для команд прозвучит в 17.00 по московскому времени.

"Урал" и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Кубка России
© ПФК ЦСКА Москва/VK

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков, Саша Зделар, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Хесус Медина, Антон Заболотный.

«Урал»: Илья Помазун, Силвие Бегич, Денис Кулаков, Эмерсон, Мингиян Бевеев, Ибраима Сиссе, Александр Юшин, Даниэл Мишкич, Лазар Ранджелович, Рай Влут, Эрик Бикфалви.

Первый матч состоялся в апреле в Москве и завершился вничью — 1:1.

Ранее ветеран ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что хавбек армейского клуба Иван Обляков может претендовать на звание лучшего игрока чемпионата России.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Обляков принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить семь мячей и сделать четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника ЦСКА в €7,5 млн.

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