"Урал" и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Кубка России
Екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА назвали составы на ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток для команд прозвучит в 17.00 по московскому времени.
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков, Саша Зделар, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Хесус Медина, Антон Заболотный.
«Урал»: Илья Помазун, Силвие Бегич, Денис Кулаков, Эмерсон, Мингиян Бевеев, Ибраима Сиссе, Александр Юшин, Даниэл Мишкич, Лазар Ранджелович, Рай Влут, Эрик Бикфалви.
Первый матч состоялся в апреле в Москве и завершился вничью — 1:1.
Ранее ветеран ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что хавбек армейского клуба Иван Обляков может претендовать на звание лучшего игрока чемпионата России.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Обляков принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить семь мячей и сделать четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника ЦСКА в €7,5 млн.