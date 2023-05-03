"Хапоэль" может отказаться от выкупа Сулейманова после его участия в драке

«Хапоэль» Беэр-Шева, за который на правах аренды из «Краснодара» выступает российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов, может отказаться от выкупа игрока из-за его участия в драке. Об этом сообщает Ynet.

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По информации израильского издания, основной причиной в этом решении может стать участие в массовых беспорядках в концовке матча плей-офф чемпионов Премьер-лиги Израиля с «Маккаби» Хайфа (2:1). В ходе потасовки россиянин дал пощечину игроку соперника полузащитнику Долеву Хазизе.

Прокурором Футбольной ассоциации Израиля Сулейманову было предъявлено обвинение в участии в драке при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит длительная дисквалификация. Отмечается, что матч с «Маккаби» может стать последним для российского футболиста в нынешнем клубе.

Шапи является воспитанником «Краснодар». В 2017 году он дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ), став самым молодым воспитанником академии, который сыграл в официальном матче. За это время Сулейманов успел провести 78 игр за краснодарский клуб и дважды стал серебряным призером чемпионата. Также он выступал за молодежную сборную России.

В 2021 году он на правах аренды играл за турецкий «Гиресунспор». Летом 2022 года Шапи перешел в «Хапоэль». У израильского клуба есть опция выкупа футболиста.