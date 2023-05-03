В Саудовской Аравии готовы платить Месси больше, чем Роналду

Власти Саудовской Аравии намереваются подписать контракт с легендарным аргентинским футболистом Лионелем Месси, игроком клуба «Пари Сен-Жермен». Об этом пишет РИА «Новости».

По предварительным данным, в случае перехода Месси в один из клубов королевства сумма контракта может составить порядка 400 млн евро в год (31 млрд рублей).

Напомним, что португальский нападающий ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду зарабатывает почти вдвое меньше - 186 млн евро (16,2 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Месси без разрешения главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье пропустил тренировку, назначенную на 1 мая. Вместо нее он направился в Эр-Рияд.