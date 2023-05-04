Экс-главный тренер "Новосибирска" Денис Бояринцев может возглавить саратовский "Сокол". Как утверждает источник, решение по новому главному тренеру руководство саратовского клуба примет в пятницу, 5 мая. Одним из основных кандидатов на пост наставника волжан является бывший футболист "Спартака" Денис Бояринцев. Ближайшую игру с "Сахалинцем" саратовцы в последний раз проведут с Анатолием Мироновым в качестве исполняющего обязанности рулевого. Во главе с ним "Сокол" одержал три кряду победы с одинаковым счетом 1:0.