Бояринцев может возглавить саратовский "Сокол"
Экс-главный тренер "Новосибирска" Денис Бояринцев может возглавить саратовский "Сокол". Как утверждает источник, решение по новому главному тренеру руководство саратовского клуба примет в пятницу, 5 мая. Одним из основных кандидатов на пост наставника волжан является бывший футболист "Спартака" Денис Бояринцев. Ближайшую игру с "Сахалинцем" саратовцы в последний раз проведут с Анатолием Мироновым в качестве исполняющего обязанности рулевого. Во главе с ним "Сокол" одержал три кряду победы с одинаковым счетом 1:0.
На этой неделе Бояринцев сложил с себя полномочия главного тренера "Новосибирска". Ожидается, что завтра "Сокол" официально объявит о прекращении сотрудничества с прежним наставником Евгением Харлачевым, оставившим пост "по семейным обстоятельствам".
"Сокол" уверенно лидирует в таблице группы 3 Второй лиги, опережая на 9 баллов "Динамо" из Брянска. Таким образом, велика вероятность возвращения саратовской команды в Первую лигу по итогам сезона.