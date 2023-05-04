Мостовому предложили возглавить клуб из Крыма

Севастопольцы готовы оплатить ему обучение для получения лицензии.

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой получил предложение о работе, утверждает инсайдер Иван Карпов. По его данным, экс-футболиста хочет видеть на посту главного тренера детский футбольный клуб «Арсенал» (Севастополь). Более того, руководство клуба готово обеспечить релокацию тренера, а также оплатить обучение для получения тренерской лицензии категории УЕФА-С.

При это Мостовой заявил, что ничего не знает об этом предложении. По его словам, ему никто ничего не предлагал.

В то же время он подчеркнул, что будет готов рассмотреть предложение, если его получит.