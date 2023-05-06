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«Челси» заинтересовался Неймаром

В «Челси» заинтересовались трансфером бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом Жюльен Лоран.

«Челси» заинтересовался Неймаром
© Lenta.ru

Лоран заявил, что владелец английского клуба Тодд Боэли обсуждал трансфер нападающего с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи.

«Я не знаю, возможен ли переход Неймара в "Челси", так как он продолжает восстанавливаться после травмы. Еще одной проблемой может стать контракт футболиста, который рассчитан на четыре года», — добавил он.

4 мая сообщалось о готовности 31-летнего Неймара покинуть ПСЖ. 11 марта стало известно, что в парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года.

Неймар, стоимость которого оценивается в 70 миллионов евро, выступает за ПСЖ с лета 2017 года. 2 июля 2022 года он воспользовался опцией автоматического продления контракта с клубом до 2027 года, тем самым осложнив парижанам свою продажу. Бразилец пошел на данный шаг на фоне планов руководства избавиться от него.

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