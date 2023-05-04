«Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии
Неаполь ликует!
На стадионе «Дачия Арена (Фриули)» завершился матч 33-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Наполи». Команды разошлись миром – 1:1.
На 13-й минуте «Удинезе» вышел вперёд. Санди Ловрич принял передачу в центре штрафной, получил время подготовить удар и здорово пробил в дальний угол ворот.
Отыгрались подопечные Лучано Спаллетти лишь в дебюте второго тайма. После розыгрыша углового Хвича нанёс удар низом с линии штрафной. Сильвестри среагировал, отразив мяч в центр, но прямо на ногу Осимхену — и Виктор добил под перекладину.
Таким образом, «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии. В последний раз титул доставался команде ещё во времена Диего Армандо Марадоны.
За пять туров до конца сезона неаполитанцы опережают «Лацио» на 16 очков. За медали также борются «Ювентус» (63), «Интер» (60).