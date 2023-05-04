Неаполь ликует!

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На стадионе «Дачия Арена (Фриули)» завершился матч 33-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Наполи». Команды разошлись миром – 1:1.

На 13-й минуте «Удинезе» вышел вперёд. Санди Ловрич принял передачу в центре штрафной, получил время подготовить удар и здорово пробил в дальний угол ворот.

Отыгрались подопечные Лучано Спаллетти лишь в дебюте второго тайма. После розыгрыша углового Хвича нанёс удар низом с линии штрафной. Сильвестри среагировал, отразив мяч в центр, но прямо на ногу Осимхену — и Виктор добил под перекладину.

Таким образом, «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии. В последний раз титул доставался команде ещё во времена Диего Армандо Марадоны.