«Ювентус» поздравил «Наполи» с чемпионством в Серии А

«Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом, мы не могли сдержаться. Поздравляем «Наполи» с третьим скудетто!» – написано в обращении туринского клуба.

В матче 33-го тура итальянской Серии А неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» со счетом 1:1, что позволило подопечным Лучано Спаллетти выиграть турнир за пять туров до конца.