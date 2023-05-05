«Ювентус» поздравил «Наполи» с чемпионством в Серии А

Туринский футбольный клуб «Ювентус» поздравил «Наполи» с победой в чемпионате Италии.
«Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом, мы не могли сдержаться. Поздравляем «Наполи» с третьим скудетто!» – написано в обращении туринского клуба.
В матче 33-го тура итальянской Серии А неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» со счетом 1:1, что позволило подопечным Лучано Спаллетти выиграть турнир за пять туров до конца.
Вместе с «Наполи» чемпионами стали экс-игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия и бывший наставник петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти.
«Наполи» стал трехкратным чемпионом страны. Также он выигрывал Серию А в сезонах-1986/87 и 1989/90.