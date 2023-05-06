«Интер» обыграл «Рому» в матче Серии А

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» принимала «Интер» на стадионе «Олимпико» в Риме. Гости одержали победу со счётом 2:0.

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На 33-й минуте Федерико Димарко вывел «Интер» вперёд после передачи Дензела Дамфриса.На 74-й минуте Ромелу Лукаку удвоил счёт, а в роли ассистента выступил Лаутаро Мартинес.

Таким образом, «Интер» взял реванш за поражение со счётом 1:2 в матче первого круга.