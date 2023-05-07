«Реал» — «Осасуна»: красные сравняли счёт в финале Кубка

Мадридский "Реал" обыграл "Осасуну" в финале Кубка Испании. Команда из столицы Испании завоевала Кубок страны впервые с 2014 года. "Реал" выиграл Кубок Испании в 20-й раз.

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евять лет назад "сливочные" в финале турнира обыграли "Барселону". Напомним, встреча между "Реалом" и "Осасуной" завершилась победой "сливочных" со счетом 2:1. На второй минуте счет в матче открыл нападающий мадридской команды Родриго. На 58-й минуте полузащитник "Осасуны" Лукас Торро сумел сравнять счет на табло. Родриго вновь вывел королевскую команду вперед на 70-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.