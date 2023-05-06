«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд в АПЛ, обыграв «Брентфорд»

Эта победа стала для «Ливерпуля» уже шестой подряд в АПЛ. Кроме того, красные приблизились к финишу в топ-4. Теперь команда занимает 5-е место, набрав 62 очка. У «Манчестер Юнайтед», занимающего четвёртую строчку, 63 балла. Но при этом «МЮ» провёл аж на два матча меньше, чем соперник. «Брентфорд» с 50 очками находится на 9-м месте.