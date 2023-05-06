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«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд в АПЛ, обыграв «Брентфорд»

Красные вмешаются в борьбу за топ-4?

«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд в АПЛ, обыграв «Брентфорд»
© Soccerstand

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился матч 35-го тура АПЛ. Местный «Ливерпуль» принимал «Брентфорд».

Матч закончился победой хозяев с минимальным счётом. Единственный мяч на 13-й минуте забил Мохамед Салах, которому ассистировал Вирджил ван Дейк.

Эта победа стала для «Ливерпуля» уже шестой подряд в АПЛ. Кроме того, красные приблизились к финишу в топ-4. Теперь команда занимает 5-е место, набрав 62 очка. У «Манчестер Юнайтед», занимающего четвёртую строчку, 63 балла. Но при этом «МЮ» провёл аж на два матча меньше, чем соперник. «Брентфорд» с 50 очками находится на 9-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Лестеру». В свою очередь, «Брентфорд» будет принимать «Вест Хэм Юнайтед».

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