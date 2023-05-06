$76.82-1.7984.91-2.09

Болельщики «Наполи» продают куски газона со стадиона в Удине на eBay

Болельщики «Наполи» продают куски газона со стадиона «Дачия Арена» в Удине, где команда Лучано Спаллетти оформила чемпионство, сообщает Football Italia.

Болельщики «Наполи» продают куски газона со стадиона в Удине на eBay
© РИА Новости

Напомним, ранее на этой неделе неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура Серии А и, тем самым, выиграли чемпионский титул. После финального свистка на поле прорвались толпы болельщиков, заполонив собой чуть ли не всё свободное пространство.

Выбежавшие на поле фанаты, как оказалось, хотели не только обнять игроков и тренеров «Наполи», но и вырезать куски газона, а затем аккуратно сложить их в пластиковые пакеты. По данным источника, в пятницу, 5 мая, на платформе eBay появились объявления о продаже чемпионского газона.

Минимальная сумма — 100 евро, максимальная — 700 евро. При этом продавец описал статус товара как «совершенно новый».

Персонал стадиона «Диего Армандо Марадона» предвидел возможные ситуации, подобные этой, и накрыл весь газон гигантским синим брезентом, когда 50 000 болельщиков собрались на арене в Неаполе, чтобы посмотреть игру между «Наполи» и «Удинезе» на больших экранах.

Для «Наполи» этот чемпионский титул стал третьим в истории и первым за последние тридцать три года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий