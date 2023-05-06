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Гол Смолова принес «Динамо» победу над аутсайдером РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над подмосковными «Химками» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гол Смолова принес «Динамо» победу над аутсайдером РПЛ
© РИА Новости

Встреча прошла «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 47-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как был удален полузащитник Мори Гбане. Победу москвичам принес гол нападающего Федора Смолова на седьмой добавленной ко второму тайму минуте — футболист реализовал пенальти.

Таким образом, после 25 матчей «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Химки» являются аутсайдером РПЛ и занимают предпоследнее 15-е место, набрав 17 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 61 очком.

В следующем туре «Химки» примут московский «Спартак» 13 мая. «Динамо» днем позднее также дома сыграет с грозненским «Ахматом».

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