«Ювентус» обыграл «Аталанту» и поднялся на второе место в Серии А

В Бергамо завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» принимала «Ювентус». Гости одержали победу со счётом 2:0.

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На 56-й минуте счёт открыл Сэмюэль Айлинг. В концовке встречи Душан Влахович забил второй гол.

Матч команд в первом круге, проходивший в январе, завершился результативной ничьей (3:3). В составе «Ювентуса» отличились Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милин и Данило, а в составе «Аталанты» — Адемола Лукман (дважды) и Йоаким Мехле.