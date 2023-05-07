$76.82-1.7984.91-2.09

«Ювентус» обыграл «Аталанту» и поднялся на второе место в Серии А

В Бергамо завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» принимала «Ювентус». Гости одержали победу со счётом 2:0.

«Ювентус» обыграл «Аталанту» и поднялся на второе место в Серии А
© Чемпионат.com

На 56-й минуте счёт открыл Сэмюэль Айлинг. В концовке встречи Душан Влахович забил второй гол.

Матч команд в первом круге, проходивший в январе, завершился результативной ничьей (3:3). В составе «Ювентуса» отличились Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милин и Данило, а в составе «Аталанты» — Адемола Лукман (дважды) и Йоаким Мехле.

Победа позволила «Ювентусу» подняться на второе место в Серии А. Команда набрала 66 очков в 34 матчах. Ранее с команды были сняты 15 очков за финансовые нарушения, но позже наказание отменили до дальнейшего разбирательства. «Аталанта» находится на шестом месте с 58 баллами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий