«Ахмат» разгромил «Торпедо» в матче РПЛ

На 12-й минуте Дарко Тодорович вывел «Ахмат» вперёд. Вскоре Мохамед Конате удвоил преимущество гостей, а на 38-й минуте Владислав Камилов довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Илья Стефанович отыграл один мяч, на что «Ахмат» ответил точным ударом Конате. В концовке встречи Гамид Агаларов забил пятый гол в ворота «Торпедо».