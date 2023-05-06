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Тренер "Химок" Талалаев ответил, покинет ли клуб в случае вылета из РПЛ

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о продолжении своей карьеры в подмосковном клубе в случае вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тренер "Химок" ответил, покинет ли клуб в случае вылета из РПЛ
© РИА Новости

«Устал объяснять: я подписал длительный контракт. Пока руководитель не захочет меня уволить, я останусь и буду работать. Вне зависимости от лиги? Да. Мы же здравомыслящие люди. Когда смотришь на место команды в таблице, понимаешь, каковы шансы, чтобы остаться», — передает слова Талалаева «Матч ТВ».

Сегодня «Динамо» вырвало победу у «Химок», забив гол уже в дополнительное время. Нападающий Федор Смолов реализовал пенальти за фол в штрафной на Константине Тюкавине. По ходу матча судья дважды отменял забитые мячи бело-голубых.

После 26 игр «Химки», набрав 17 очков, занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

В текущем сезоне «Химки» четырежды меняли тренеров. На старте чемпионата команду возглавлял Сергей Юран, но он покинул клуб после четырех туров. Ему на смену пришел Николай Писарев. Ему удалось проработать три недели. При нем «Химки» не одержали ни одной победы. В сентябре команду возглавил Спартак Гогниев. При нем игроки одержали одну победу в 14 матчах РПЛ в текущем сезоне. В апреле тренером был назначен Андрей Талалаев.

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