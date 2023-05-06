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АЕК и «Арис» сыграли вничью, Кокорин забил в чужие и в свои ворота

Завершился матч 33-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались АЕК (Ларнака) и «Арис» (Лимасол). Встреча завершилась вничью — 1:1.

АЕК и «Арис» сыграли вничью, Кокорин забил в чужие и в свои ворота
© ФК АРИС

На 40-й минуте российский нападающий Александр Кокорин вывел «Арис» вперёд. На 59-й минуте Кокорин неудачно сыграл в защите, срезав мяч в свои ворота.

Ранее Кокорин отметился голом в матче 32-го тура с «Пафосом» (2:1). Александр выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

В марте «Арис» в домашнем матче обыграл АЕК со счётом 4:0 в рамках 28-го тура национального чемпионата. В той игре Кокорин отметился голом и результативной передачей.

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра «Арис» располагается на первой строчке, набрав 68 очков в 33 встречах. АЕК находится на третьем месте с 62 очками.

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