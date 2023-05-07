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«Барселона» летом собирается продать пять футболистов

В летнее трансферное окно руководство «Барселоны» запланировало несколько продаж футболистов, чтобы оптимизировать финансовое состояние клуба. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в «Твиттере». По сведениям источника, сине-гранатовые открыты к продаже Франка Кессье, Рафиньи, Маркоса Алонсо, Эрика Гарсии и Феррана Торреса.

«Барселона» летом собирается продать пять футболистов
© Чемпионат.com

Продажи этих футболистов помогут «Барселоне» соответствовать правилам фэйр-плей испанского чемпионата и, соответственно, подписывать новых футболистов. В числе новичков может оказаться и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, чьё соглашение с парижанами истекает в конце сезона. Месси был в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год.

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