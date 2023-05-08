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Месси хочет уехать в Саудовскую Аравию из-за сомнений по поводу своей игры

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может переехать в Саудовскую Аравию вместе с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Об этом сообщает Diario Sport.

Месси хочет уехать в Саудовскую Аравию из-за сомнений по поводу своей игры
© Социальные сети ПСЖ

Несколько месяцев назад Месси был против возможного перехода в клуб из Саудовской Аравии, но в данный момент этот трансфер вероятен, так как игрок поменял свои планы. Нападающий категорично оценивает возможность выступления на высоком уровне и считает, что вряд ли сможет играть, как раньше. Аргентинец выиграл все трофеи в мировом футболе и больше не хочет играть под давлением, где от него будут требовать новых побед.

Сейчас его взгляды устремлены туда, где ему предоставят хороший контракт. Что касается возврата в "Барселону", то президент команды Жоан Лапорта ни разу не общался с ним на эту тему. Месси намерен отправиться с Саудовскую Аравию со знакомыми футболистами, бывшими одноклубниками Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Сообщается, что эти двое уже дали согласие. В августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. Ранее сообщалось, что "ПСЖ" сделал Месси новое выгодное предложение о продлении контракта.

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