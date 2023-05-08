Пушечный гол Головина помог "Монако" победить "Анже"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин 7 мая вышел в лидеры топ-5 лиг Европы по числу голов дальним ударом. На его счету таких мячей теперь четыре (еще у 6 футболистов по 4 гола). В воскресенье Головин отметился голом в матче чемпионата Франции против "Анже".

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Россиянин отличился в первом тайме, отправив мяч в ворота противника с дальней дистанции. Встреча завершилась победой "монегасков" со счетом 2:1. Головин провел на поле 87 минут. Стоит отметить, что благодаря этому голу россиянин сравнялся с нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси по количеству дальних голов в чемпионате Франции. Всего в текущем сезоне россиянин принял участие 31 матче сезона в Лиге 1.

Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и столько же результативных передач. В текущем сезоне он побил свой рекорд по голам в Лиге 1. Россиянин перебрался в "Монако" из столичного ЦСКА летом 2018 года. После 34 туров "Монако" набирает 64 очка и продолжает удерживаться на четвертой строчке в турнирной таблице.