«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Поединок может стать «золотым».
Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 26-го тура РПЛ. Местный «Зенит» будет принимать «Спартак».
Поединок начнётся в 18:00 мск.
Команды назвали стартовые составы на эту встречу.
«Зенит»: Кержаков (гк), Родригао, Караваев, Ренан, Кузяев, Дуглас Сантос, Барриос, Малком, Мостовой, Клаудиньо, Кассьерра.
«Спартак»: Селихов (гк), Чернов, Денисов, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Мартинс, Зиньковский, Промес, Соболев, Бальде.
«Зенит» в случае победы досрочно оформит чемпионский титул. При этом питерцев может устроить и ничья, если ЦСКА не сможет обыграть в 26-м туре РПЛ «Оренбург». Этот матч также проходит сегодня, 7 мая.