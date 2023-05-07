«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 26-го тура РПЛ. Местный «Зенит» будет принимать «Спартак» .

«Зенит» в случае победы досрочно оформит чемпионский титул. При этом питерцев может устроить и ничья, если ЦСКА не сможет обыграть в 26-м туре РПЛ «Оренбург». Этот матч также проходит сегодня, 7 мая.