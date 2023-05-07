ЦСКА уверенно обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч 26-го тура РПЛ. ЦСКА принимал «Оренбург».

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Поединок закончился победой хозяев поля со счётом 2:1. Уже на 8-й минуте Игорь Дивеев после углового открыл счёт, ему ассистировал Хесус Медина. На 87-й минуте Медина записал на свой счёт вторую результативную передачу. Он помог забить Фёдору Чалову.

В самой концовке поединка Степан Оганесян отыграл один мяч. Он отличился на 4-й добавленной минуте.

ЦСКА набрал 51 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 39 очками остался на 7-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА будет принимать «Торпедо». В свою очередь «Оренбург» сыграет в гостях с «Уралом».

Футбол. РПЛ. 26-й тур

ЦСКА — «Оренбург» — 2:1 (1:0)