«Краснодар» вырвал победу у «Крыльев Советов» в РПЛ

В воскресенье "Краснодар" в 26-м туре РПЛ на своей арене обыграл самарские"Крылья Советов" - 2:1 (1:1). Больше часа гости после удаления их форварда Владимира Писарского играли в меньшинстве, Эта победа позволила "быкам" набрать 42 очка и подняться на шестое место в первенстве страны, опередив московское "Динамо" по дополнительным показателям.

Совсем недавно, 19 апреля, соперники устроили настоящий триллер на арене кубанского "Колизея" в полуфинале Пути регионов Кубка России. В тот вечер игравшие в меньшинстве и уступавшие со счетом 0:2 гости невероятным образом сумели в добавленное судьей время забить два гола, но в серии пенальти ни разу (!) не пробили Матвея Сафонова (0:3).

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Вот по таким волнам после рестарта сезона и бросает волжский клуб, который при довольно симпатичной игре под руководством Игоря Осинькина очков, тем не менее, почти не набирает и оказался рядом с зоной переходных матчей. Самарцы имеют в своем активе 25 очков и лишь на один и два балла опережают занимающих 13-ю и 14-ю строчки в турнирной таблице "Факел" и "Пари НН".

Что же касается южан, то в чемпионате страны они больших высот, похоже, не достигнут, зато в Кубке находятся всего в одном шаге от суперфинала: чтобы его сделать, требуется обыграть дома 17 мая екатеринбургский "Урал".

Но вот облегчат ли эти обстоятельства жизнь "крылышкам" - весьма сомнительно. Во-первых "Краснодар" в воскресенье проводит 600-й официальный матч в своей истории, а еще сегодня 46-й день рождения отмечает главный тренер команды Владимир Ивич. И оба этих события как бы подразумевают особое отношение к игре и со стороны футболистов "быков".

При этом "крылышки" вовсе не собирались преподносить хозяевам по этим поводам какие-либо презенты. Наоборот, они в дебюте выглядели куда энергичнее соперника, неторопливо входившего в игру, и при любой возможности довольно большими силами устремлялись в атаку.

Что принесло отдачу уже на 16-й минуте. С помощью нескольких быстрых и точных передач самарцы вывели Бенхамина Гарре (кстати, единственного в их составе легионера) к правому углу штрафной, откуда аргентинец резко пробил, а мяч немного задел центрального защитника южан Хуниора Алонсов и вонзился в ближнюю от голкипера "девятку"- 0:1. Это первый гол латиноамериканского полузащитника в Российской премьер-лиге.

Правда, тут же мог сравнять счет Эдуард Сперцян, однако промахнулся с пяти метров после идеальной передачи просочившегося до линии ворот по правому флангу защитника "быков" Сергея Волкова.

Затем "Крылья Советов" снова остались в меньшинстве: партнеров на этот раз подвел Владимир Писарский. Известный бомбардир сначала зачем-то схватил за шею уже после свистка Кристиана Рамиреса и получил первый "горчичник", а на 32-й минуте грубо сбил Волкова, за что главный судья Алексей Амелин вынес форварду второе предупреждение и удалил с поля.

Большинством "Краснодар" воспользовался на редкость оперативно. Рамирес вывел слева в штрафную Ильзата Ахметова, тот прострелил, а оказавшийся после рикошета у дальней штанги мяч в сетку с метра головой послал Волков - 1:1, 35-я минута.

В перерыве стало известно, что в чемпионате страны определился чемпион, которым в пятый раз подряд стал обыгравший на родной арене столичный "Спартак" питерский "Зенит" - 3:2. Ну, а в столице Кубани хозяевам и самарцам предстояло решать немного иные задачи...

Как и ожидалось, "быки" приступили к штурму гостевых ворот, заставив оборону и голкипера "крылышек" Богдана Овсянникова (он заменил пропустившего в прошлом туре пять мячей от "Зенита") постоянно совершать маленькие "подвиги" при защите собственных ворот.

В результате попытки забить у имевших неплохие возможности Джона Кордобы, Батчи, Алонсо и Мозеса никак не удавались.

Зато два очень редких выпада гостей едва не стали результативными. На 63-й минуте вышедшего далеко за пределы штрафной Сафонова опередил Дмирий Цыпченко, но голкипера успели подстраховать защитник. А еще через пару минут Цыпчено, используя навес с права, головой метров с десяти послал мяч в штангу.

Эти моменты помогли самарцам все-таки отодвинуть основные действия за пределы своей штрафной выстоять и удержать (отметим Овсянникова, совершившего несколько спасений в конце встречи) ничейный счет.