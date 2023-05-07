Миллер в стихах поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу

"Пять из пяти. И пять лучей второй звезды на петербургском небосклоне засияли ярко. Празднуй, футбольная столица! "Зенит" - чемпион!" - говорится в сообщении, текст которого приводит пресс-служба "Зенита".

"Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга девять побед. В 1984 году команда выиграла чемпионат СССР. На эмблеме "Зенита" появится вторая звезда. Она добавляется на логотип за каждые пять чемпионств, включая титулы в чемпионатах СССР.