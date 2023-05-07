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«ПСЖ» на выезде переиграл «Труа», Мбаппе снова забил

Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Труа» на своём поле принимал «ПСЖ». Игра проходила в Труа на стадионе «Стад де л'Об» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

«ПСЖ» на выезде переиграл «Труа», Мбаппе снова забил
© globallookpress.com

В составе гостей отличились нападающий Килиан Мбаппе и полузащитники Витинья и Фабиан Руис. Для Мбаппе гол в ворота «Труа» стал 24-м с начала чемпионата, француз продолжает удерживать лидерство в споре бомбардиров Лиги 1. За хозяев забил Ксавье Шавалерен.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, набрав 78 очков в 34 матчах. Столичная команда на шесть очков опережает ближайшего преследователя, «Ланс». «Труа» располагается на предпоследней, 19-й строчке таблицы Лиги 1, в активе команды 22 очка. В следующем туре «Труа» может официально лишиться шансов сохранить место в высшей лиге.

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