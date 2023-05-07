«ПСЖ» на выезде переиграл «Труа», Мбаппе снова забил

Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Труа» на своём поле принимал «ПСЖ». Игра проходила в Труа на стадионе «Стад де л'Об» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе гостей отличились нападающий Килиан Мбаппе и полузащитники Витинья и Фабиан Руис. Для Мбаппе гол в ворота «Труа» стал 24-м с начала чемпионата, француз продолжает удерживать лидерство в споре бомбардиров Лиги 1. За хозяев забил Ксавье Шавалерен.