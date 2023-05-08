$76.82-1.7984.91-2.09

Георгий Джикия: полностью поддерживаю отказ от участия в турнире ЦАФА

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от участия в Кубке Центральной Азии. Ранее генсекретарь организации Максим Митрофанов заявил, что сборная России не будет участвовать в турнире, так как в этом случае футболисты не смогут отдохнуть во время межсезонья. Турнир будет проходить в июне.

Джикия отреагировал на отказ сборной Рф участвовать в азиатском турнире
© Betassist

«Я полностью поддерживаю это решение по поводу участия в чемпионате CAFA. Видимо, это связано с тем, что мы больше европейскую часть будем поддерживать. Я согласен с нашим руководством.

Жду, когда теперь сборная России снова соберётся, когда у нас будет соперник. Сборная нужна, необходимо играть, желательно, в европейской части», — цитирует Джикию ТАСС.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий