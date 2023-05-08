Джикия отреагировал на отказ сборной Рф участвовать в азиатском турнире

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от участия в Кубке Центральной Азии. Ранее генсекретарь организации Максим Митрофанов заявил, что сборная России не будет участвовать в турнире, так как в этом случае футболисты не смогут отдохнуть во время межсезонья. Турнир будет проходить в июне.
«Я полностью поддерживаю это решение по поводу участия в чемпионате CAFA. Видимо, это связано с тем, что мы больше европейскую часть будем поддерживать. Я согласен с нашим руководством.
Жду, когда теперь сборная России снова соберётся, когда у нас будет соперник. Сборная нужна, необходимо играть, желательно, в европейской части», — цитирует Джикию ТАСС.