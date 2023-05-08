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Экс-теннисист Кафельников пожелал "Зениту" исчезнуть с планеты

Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников резко высказался о досрочной победе петербургского "Зенита" в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Кафельников пожелал "Зениту" исчезнуть с планеты
© РИА Новости

"Хочу, чтобы футбольный клуб "Зенит" навсегда исчез с планеты Земля, вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать. У меня все", — написал Кафельников в своей социальной сети.

В 26-м туре национального первенства "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:2 и гарантировал себе пятую победу подряд в чемпионате России. Подопечные Сергея Семака набрали после 26 матчей 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей за четыре тура до конца сезона.

Ранее сообщалось, что чемпионский парад петербургского "Зенита", скорее всего, пройдет после матча 27-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром". Игра между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдет в Санкт-Петербурге 13 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

Петербургский клуб сам попросил перенести празднования на день матча с "Краснодаром", чтобы не отвлекать футболистов лишней информацией о процессе награждения перед важной встречей со "Спартаком".

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