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Президент ФК "Сочи" Ротенберг заявил, что Хохлов останется главным тренером команды

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Хохлов продолжит работу с командой в следующем сезоне.

В «Сочи» назвали имя главного тренера клуба в следующем сезоне
© РПЛ

"Результат налицо. Кто будет тренером в следующем сезоне? У нас Хохлов. Останется ли он на следующий сезон? Да", - передает слова Ротенберга "Спорт-Экспресс".

Хохлов возглавил команду в апреле после ухода в отставку главного тренера Курбана Бердыева. 70-летний тренер стал наставником "Сочи" в ноябре 2022 года, подписав соглашение до июня 2025-го, но принял решение уйти из клуба уже спустя несколько месяцев. Хохлов вошел в тренерский штаб черноморской команды 9 января 2023 года.

В 26-м туре "Сочи" с разгромным счетом уступил в Москве "Локомотиву" (0:3). С 34 очками команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. До конца сезона южане сыграют с "Ростовом", "Пари Нижний Новгород", "Зенитом" и "Уралом".

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