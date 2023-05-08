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Мбаппе одобрил переход в "ПСЖ" полузащитника "Манчестер Сити" Силвы

Французский "Пари Сен-Жермен" намерен приобрести у "Манчестер Сити" полузащитника Бернарду Силву, сообщает Le10sport.

Мбаппе одобрил переход в "ПСЖ" полузащитника "Манчестер Сити" Силвы
© Газета.Ru

Нападающий парижской команды Килиан Мбаппе, с которым руководство клуба обсуждает трансферные вопросы, уже дал согласие на переход португальского футболиста. Футбольный советник "ПСЖ" Луиш Кампуш также считает перспективным трансфер Силвы.

Мбаппе ранее играл с Силвой в "Монако" и дружен с игроком "Манчестер Сити". Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего португальского полузащитника в €80 млн.

СМИ сообщали ранее, что руководство "Пари Сен-Жермен" спокойно относится к перспективе ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси из клуба после окончания контракта.

Парижане не торопятся предлагать Месси новый контракт, так как собираются поменять вектор трансферной политики: покупать не звездных дорогостоящих футболистов, а молодых талантливых игроков с перспективой.

Ранее бывший футболист национальной команды Англии Оуэн Харгривз заявил, что "Пари Сен-Жермен" должен провести глобальную перестройку.

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