"Эвертон" разгромил в гостях "Брайтон" и покинул зону вылета АПЛ
Матч 35 тура чемпионата Англии "Брайтон" - "Эвертон" завершился крупной победой гостей (5:1). "Эвертон" со счетом 5:1 разгромил на выезде "Брайтон" в рамках 35 тура Английской премьер-лиги.
На первой минуте матча счет открыл полузащитник гостей Абдулай Дукуре, на 29 минуте он же удвоил результат, оформив дубль. На 35 минуте третий мяч "ирисок" залетел в сетку от голкипера "Брайтона" Джейсона Стила. На 76 минуте атакующий хавбек Дуайт Макнил довел счет до 4:0 в пользу своей команды. Полузащитник "чаек" Алексис Макаллистер на 79 минуте забил гол престижа, но большего хозяевам поля добиться не удалось - напротив, на 90+6 минуте Макнил также оформил дубль, восстановив разницу в 4 мяча.
Эта победа позволила "Эвертону" набрать 32 очка в 35 матчах, опередить в турнирной таблице "Лидс" и "Лестер" и покинуть зону вылета, поднявшись с 18-й строчки на 16-ую. "Брайтон" с 55 очками в 33 играх остался на седьмой позиции.
Чемпионат Англии
35 тур
Брайтон - Эвертон 1:5 (0:3)
Голы: Макаллистер, 79 - Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (авт.), Макнил, 76, 90+6