"Эвертон" разгромил в гостях "Брайтон" и покинул зону вылета АПЛ

На первой минуте матча счет открыл полузащитник гостей Абдулай Дукуре, на 29 минуте он же удвоил результат, оформив дубль. На 35 минуте третий мяч "ирисок" залетел в сетку от голкипера "Брайтона" Джейсона Стила. На 76 минуте атакующий хавбек Дуайт Макнил довел счет до 4:0 в пользу своей команды. Полузащитник "чаек" Алексис Макаллистер на 79 минуте забил гол престижа, но большего хозяевам поля добиться не удалось - напротив, на 90+6 минуте Макнил также оформил дубль, восстановив разницу в 4 мяча.