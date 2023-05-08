Салихова: судьям раздает свистки газпромовское руководство РФС

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца и президента московского "Спартака" Леонида Федуна, ответила на слова экс-игрока петербургского "Зенита" Владимира Быстрова.
Быстров ранее заявил, что "Спартак" страдает от "болезни Заремы" из-за постоянной критики Салиховой судейства.
"Как только судьям перестанет раздавать свистки газпромовское руководство РФС, в ту же секунду появятся и квалифицированные судьи, и все прочие футбольные процессы отладятся. Главный свой KPI — две звезды "Зенита" — руководство РФС с их КДК и ЭСК уже выполнило на пять с плюсом" — заявила Зарема Sport24.
Напомним, компания "Лукойл" выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).
За четыре тура до конца сезона "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 49 очков. Чемпионом России досрочно стал петербургский "Зенит" (64), вторым идет ЦСКА (51), третьим - "Ростов" (50).
Ранее Зарема Салихова ответила на вопрос о взаимодействии арбитров с петербургским "Зенитом".