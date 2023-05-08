Салихова: судьям раздает свистки газпромовское руководство РФС

"Как только судьям перестанет раздавать свистки газпромовское руководство РФС, в ту же секунду появятся и квалифицированные судьи, и все прочие футбольные процессы отладятся. Главный свой KPI — две звезды "Зенита" — руководство РФС с их КДК и ЭСК уже выполнило на пять с плюсом" — заявила Зарема Sport24.