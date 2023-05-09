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Адам Лаллана убедил Джеймса Милнера перейти в «Братон»

Английский полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана помог своему бывшему одноклубнику по «Ливерпулю» Джеймсу Милнеру принять решение перейти в стан «чаек» грядущим летом, сообщает «Football Insider».

Адам Лаллана убедил Джеймса Милнера перейти в «Братон»
© «ЧЕМПИОНАТ»

Лаллана провёл с Милнером пять лет в «Ливерпуле» с 2015 по 2020 год и даже после перехода Адама в «Брайтон» — оба английских полузащитника остались хорошими друзьями. У Джеймса истекает контракт летом 2023 года, 3 мая было объявлено, что ветеран АПЛ перейдёт в клуб из южной Англии.

Адам провёл 74 матча за «Брайтон» во всех турнирах, где отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. С сентября 2022 года 34-летний англичанин перешёл в статус «играющего ассистента тренера».

«Брайтон» претендует на выход в еврокубки по результатам нынешнего сезона АПЛ, занимая седьмое место с 53-я очками после 33-х матчей.

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