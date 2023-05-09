Адам Лаллана убедил Джеймса Милнера перейти в «Братон»

Лаллана провёл с Милнером пять лет в «Ливерпуле» с 2015 по 2020 год и даже после перехода Адама в «Брайтон» — оба английских полузащитника остались хорошими друзьями. У Джеймса истекает контракт летом 2023 года, 3 мая было объявлено, что ветеран АПЛ перейдёт в клуб из южной Англии.