Жена Месси выступила против его перехода в клуб из Саудовской Аравии

Жена аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо выступила против перехода игрока в клуб из Саудовской Аравии. Ее позицию раскрыл L'Equipe.

Как стало известно источнику, супруга футболиста не хочет переезжать в Саудовскую Аравию с тремя маленькими детьми. Отмечается, что сам Месси на данный момент не принял окончательное решение, так как планирует остаться в Европе.

Ранее сообщалось, что форвард перейдет в саудовский «Аль-Хиляль» только в случае, если не получится совершить трансфер в «Барселону». 3 мая L’Equipe заявил, что в Саудовской Аравии готовят для Месси «самое большое предложение в истории футбола».

5 апреля сообщалось, что «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение аргентинцу. Владельцы команды готовы платить Месси 400 миллионов евро в год.