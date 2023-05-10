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"Интер" всухую обыграл "Милан" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Сегодня на стадионе "Сан-Сиро" "Милан" принимал "Интер" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой "черно-синих" со счетом 2:0. Гости отличились уже на восьмой минуте.

"Интер" обыграл "Милан" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
© Alessandro Garofalo/Reuters

Хакан Чалханоглу исполнил точный навес в центр штрафной, где Эдин Джеко продавил Калабрию и слета отправил мяч в правый угол ворот Мика Меньяна. Буквально через три минуты "Интер" увеличил свое преимущество. Генрих Мхитарян один оказался перед вратарем соперника после передачи с фланга от Федерико Димарко. В середине второго тайма оба автора забитых мячей были заменены. Ответный поединок между этими командами пройдет 16 мая на стадионе "Джузеппе Меацца".

Напомним, что вчера в Мадриде "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" со счетом 1:1. Голами отметились Винисиус и Де Брейне. Ответная встреча пройдет в Англии 17 мая. Действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году "сливочные" в финале обыграли "Ливерпуль" со счетом 1:0. Гол на счету Винисиуса. Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Эрлинг Холанд ничего не мог сделать в матче против "Реала".

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