"Интер" обыграл "Милан" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Сегодня на стадионе "Сан-Сиро" "Милан" принимал "Интер" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой "черно-синих" со счетом 2:0. Гости отличились уже на восьмой минуте.

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Хакан Чалханоглу исполнил точный навес в центр штрафной, где Эдин Джеко продавил Калабрию и слета отправил мяч в правый угол ворот Мика Меньяна. Буквально через три минуты "Интер" увеличил свое преимущество. Генрих Мхитарян один оказался перед вратарем соперника после передачи с фланга от Федерико Димарко. В середине второго тайма оба автора забитых мячей были заменены. Ответный поединок между этими командами пройдет 16 мая на стадионе "Джузеппе Меацца".