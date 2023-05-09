Игрок ЦСКА сравнил популярность футбола и фигурного катания в России
Игрок ЦСКА Константин Кучаев сравнил популярность футбола и фигурного катания в России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
Полузащитник московского клуба заявил, что интерес к футболу больше, чем к фигурному катанию.
«Но у меня все-таки круг общения — в основном футболисты и люди, которые за ним следят», — отметил он.
25-летний Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги он провел 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Ранее популярность этих двух видов спорта сравнила двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева.
«Понятно, что у нас в стране пока не родился свой Криштиану Роналду или свой Месси. Но давайте помнить, что любой вид спорта — жесть как сложно», — заявила она и добавила, что футбол и фигурное катание на данный момент находятся примерно на одном уровне интереса у российских зрителей.