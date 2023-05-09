Игрок ЦСКА сравнил популярность футбола и фигурного катания в России

«Понятно, что у нас в стране пока не родился свой Криштиану Роналду или свой Месси. Но давайте помнить, что любой вид спорта — жесть как сложно», — заявила она и добавила, что футбол и фигурное катание на данный момент находятся примерно на одном уровне интереса у российских зрителей.