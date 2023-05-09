Российский игрок «Локомотива» получил гражданство Грузии

Российский полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в ближайшее время получит гражданство Грузии. Об этом стало известно «РБ Спорт».

По информации источника, тренерский штаб грузинской национальной команды уже рассчитывает на Марадишвили. Игрока планируется вызвать на матчи квалификации Евро-2024 против Кипра и Шотландии, которые состоятся 17 и 20 июня соответственно.

23-летний Марадишвили имеет опыт выступления за молодежную сборную России. Хавбек не играл за национальную команду страны.