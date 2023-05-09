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Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по матчам в ЛЧ – по 190

Ни один тренер не провел в Лиге чемпионов больше матчей, чем Карло Анчелотти.

Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по матчам в Лиге чемпионов
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«Реал» под руководством итальянца выступает в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре против «Манчестер Сити» счет 1:0 после первого тайма.

Для Анчелотти это 190-й матч в ЛЧ. Он повторил рекорд Алекса Фергюсона, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед».

За ними — Арсен Венгер (184) и Пеп Гвардиола (159).

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