Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по матчам в Лиге чемпионов

Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по матчам в ЛЧ – по 190
Ни один тренер не провел в Лиге чемпионов больше матчей, чем Карло Анчелотти.
«Реал» под руководством итальянца выступает в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре против «Манчестер Сити» счет 1:0 после первого тайма.
Для Анчелотти это 190-й матч в ЛЧ. Он повторил рекорд Алекса Фергюсона, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед».
За ними — Арсен Венгер (184) и Пеп Гвардиола (159).
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Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по матчам в ЛЧ – по 190
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