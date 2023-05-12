RMC Sport: Месси и "ПСЖ" заключили секретный контракт

"Пари Сен-Жермен" и форвард команды Лионель Месси заключили секретный контракт после того, как аргентинец посетил Саудовскую Аравию. Об этом сообщает RMC Sport. Чемпион мира в составе национальной команды Аргентины был отстранен от групповых тренировок с клубом после того, как без разрешения улетел в Саудовскую Аравию.

Сообщалось, что срок отстранения составит две недели. Представители Месси связались с руководством "ПСЖ", чтобы обсудить возвращение игрока к тренировкам. Между сторонами был составлен секретный контракт, согласно которому аргентинец принесет извинения, а французский клуб допустит его к тренировкам. Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 15 результативных передач в 28 матчах чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен. В августе 2021 года аргентинец перебрался из "Барселоны" в "ПСЖ".

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в "Барселону". Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Сообщалось, что игроки команды поддержали в разговоре с наставником возможное возвращение Месси.