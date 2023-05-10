Испанский тренер ФК «Торпедо» отстранил помощника

Жозеп Клотет отстранил Николая Савичева от работы с «Торпедо»
Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет принял решение отстранить своего помощника Николая Савичева от работы с основным составом командой. .
Как сообщает «Матч ТВ», Савичев был отстранен от работы с автозаводцами после матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:5). О причинах данного решения пока не сообщается, однако известно, что сегодня, 10 мая, Савичев действительно отсутствует на базе команды в Кратово. Сейчас автозаводцы готовятся на своей базе к предстоящему матчу 27-го тура чемпионата России с ЦСКА
Стоит отметить, что ранее Клотет отправил в молодёжную команду троих лидеров чёрно-белых — защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлёва, а также полузащитника Равиля Нетфуллина.
«Торпедо» после 26 туров имеет в своём активе 13 очков и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.