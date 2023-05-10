Испанский тренер ФК «Торпедо» отстранил помощника

Как сообщает «Матч ТВ», Савичев был отстранен от работы с автозаводцами после матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:5). О причинах данного решения пока не сообщается, однако известно, что сегодня, 10 мая, Савичев действительно отсутствует на базе команды в Кратово. Сейчас автозаводцы готовятся на своей базе к предстоящему матчу 27-го тура чемпионата России с ЦСКА