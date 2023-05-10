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ЭСК РФС по обращению "Спартака" рассмотрит два эпизода из матча против "Зенита"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) на ближайшем заседании 11 мая рассмотрит два эпизода из матча "Зенит" - "Спартак". Об этом ТАСС в среду сообщили в службе коммуникаций РФС.

ЭСК РФС рассмотрит два эпизода из матча "Зенит" - "Спартак"
© ТАСС

"Спартак" 7 мая в Санкт-Петербурге проиграл "Зениту" (2:3) в матче 26-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Сине-бело-голубые благодаря победе в пятый раз подряд досрочно оформили чемпионство.

"Спартак" обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два момента из матча против "Зенита". Будут изучены эпизоды на 38-й и 39-й минутах игры - неназначенный пенальти в ворота "Зенита" и момент с фолом в голевой атаке на ворота "Спартака", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Спартак" после 26 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. Досрочно ставший чемпионом "Зенит" имеет в своем активе 64 очка. Выше красно-белых располагаются ЦСКА (51 очко) и "Ростов" (50).

В 27-м туре спартаковцы 13 мая на выезде сыграют с подмосковными "Химками". "Зенит" в этот же день в Санкт-Петербурге примет "Краснодар".

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