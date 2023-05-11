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«Барсу» оштрафовали на € 15,7 млн за нарушения в выплатах игрокам

Налоговое агентство Испании, которое в 2019 году открыло дело о предполагаемых нарушениях каталонской организации, после расследования наложило на компанию штрафы в размере € 15,7 млн, сообщает Marca со ссылкой на El Confidencial.

«Барселону» оштрафовали на € 15,7 млн
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По информации источника, эти нарушения имели место при передаче автомобилей марки Audi членам команды, в недекларировании оплаты чартерных рейсов своим игрокам и в неправильном учёте полученных компенсаций у Арда Турана (€ 1,3 млн) и Алекса Сонга (€ 3,5 млн) после ухода из клуба.

В случае с автомобилями инспекторы казначейства пытались проверить, было ли это формой необъявленного возмездия. То же самое можно было сказать и о чартерных рейсах, гонорары которых не учитывались бы как часть зарплаты.

Напомним, после 33-го тура испанской Примеры «Барселона» в турнирной таблице расположилась на верхней строчке, имея в активе 82 очка. Ближайший преследователь, «Атлетико» отстаёт на 11 очков.

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