Нидергаус известен своей игрой за волгоградский «Ротор». Нападающий играл за волгоградцев с 1992 по 1998 год и с 1999 по 2000 год. За сборную России Нидергаус сыграл один матч в 1994 году. Форвард провёл семь минут на поле в товарищеской игре с Австрией (3:0).