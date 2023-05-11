Команды из ДНР и ЛНР впервые стали участниками детского футбольного турнира в Петербурге

Открытие 20-го турнира по футболу среди команд детских центров для детей сирот, а также школ-интернатов состоялось в четверг в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга. Как рассказал журналистам глава оргкомитета турнира Валерий Калугин, в этом году в соревновании, которое посвящено Дню Победы, впервые принимают участие команды из Донецка, Мариуполя, Запорожья и ЛНР.

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"Нам удалось организовать выезд четырех команд с наших новых территорий - Донецк, Мариуполь, Запорожье и ЛНР. Это новые друзья нашего турнира. География его достаточно обширная в этом году - от Сахалина до Ленинградской области. Команды все приехали, все готовы, все в хорошем настроении. Главная связующая нить нашего турнира - это День Победы, мы хотели детям это показать", - сказал Калугин.

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По его словам, помимо того, что юные спортсмены смогут пообщаться с приглашенными на торжественное открытие турнира ветеранами Великой Отечественной войны, их также ожидает масштабная культурная программа. Ребята посетят матч футбольного клуба "Зенит", аквапарк "Питерленд", а также патриотическое объединение "Ленрезерв". Специально для них будут проведены обзорные экскурсии по знаковым местам Петербурга, а главным пунктом программы станет посещение воинского мемориала "Сестрорецкий рубеж", где юные футболисты примут участие в торжественном митинге с возложением цветов на могилы погибших солдат.

Участие в турнире также принимают детские команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Иркутска, Нижнего Новгорода, Сахалина, Свердловской области, Курской и Новгородской областей.

"В Петербурге мы создаем детям условия для занятий спортом - от дворовых площадок до спортивных школ. Все новые школы и детские сады обязательно строим с бассейнами. Все ребята должны иметь возможность заниматься физической культурой и спортом. Будут ли они потом развивать спортивную карьеру или просто тренироваться для души - главное, чтобы они с детства сделали выбор в пользу здорового образа жизни. Желаю ребятам яркой игры и честных побед", - приводит пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

О турнире